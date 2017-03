Puls of Europe Schauspieler John Friedmann: "Den Populisten geht die Luft aus"

Bierpreisdeckel - Nach CSU-Forderungen: Wiesn-Wirte schießen zurück

Haben Ihnen politische Ereignisse Aufwind gegeben?

Sicherlich im letzten Jahr der Brexit und die Wahl von Trump. Aber Pulse of Europe ist auch entstanden, weil dieses Jahr wichtige Entscheidungen anstehen, etwa die Wahlen in Holland und Frankreich.

Wie stark ist Pulse of Europe in München?

Ich erlebe München als sehr aufgeschlossene, pro-europäische Stadt. Allerdings muss man sagen, dass es hier natürlich viel Ablenkung gibt. Wir kriegen noch gar nicht mit, wie sehr es brennt. Ein Beispiel dafür ist die Erstveranstaltung letzte Woche in Dresden. Da waren es sofort über 1000 Leute. Weil dort die destruktiven Stimmen lauter schreien.

Ist es schwerer für Europa einzutreten als Populismus zu verbreiten?

Populisten können leichter polarisieren. Aber Populisten haben das Problem, dass sie keine Lösungen bieten, weil sie gegen etwas stehen. Deswegen geht ihnen meistens die Luft aus. Wir stehen für etwas, ohne EU-Romantiker zu sein.

Ist das europäische Gefühl also auf dem Vormarsch?

Auf jeden Fall. Das zeigt allein, dass Pulse of Europe in so kurzer Zeit immer mehr Begeisterung hervorruft. Dass Europa, um den Frieden zu wahren, nötig ist, ist unbestreitbar. Was bisher fehlt, ist ein europäisches Bewusstsein.