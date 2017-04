AZ: Herr Lüdke, Thomas de Maizière warnt vor einer zunehmenden Verrohung in Deutschland. Nehmen Sie das auch so wahr?

CHRISTIAN LÜDKE: Ich möchte nicht pauschal sagen, die Gesellschaft verroht, aber die einzelnen Taten werden brutaler. Man denke nur an die U-Bahn-Treter oder auch an den Fall bei Ihnen in Bayern. Es wird nicht mehr nur eingebrochen, sondern Rentner einfach umgebracht. In diesen Fällen schrecken die Täter vor gar nichts mehr zurück.