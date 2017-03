Lesen Sie auch: Arztfehler - Patient stirbt nach Stromstoß-Therapie

Wie vor Gericht deutlich wurde, weist der Lebenslauf des Angeklagten, der aus Ungarn stammt und seit 2012 in Deutschland lebt, etliche Brüche auf. So starb sein Vater, als er 16 Jahre alt war. Daraufhin schmiss er die Schule, um Geld zu verdienen. Von seinem in Deutschland verdienten Geld unterstützte er die in Ungarn lebende Mutter. Bald häufte sich ein Schuldenberg an. Er begann nach eigener Aussage zu trinken.

Für den Prozess sind noch vier weitere Verhandlungstage vorgesehen, mehrere Sachverständige und Zeugen sollen noch gehört werden. Das Urteil wird für den 30. März erwartet.