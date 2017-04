Prozessauftakt in zwei Monaten Bill Cosby: Das Urteil fällt wohl im Juni

Bald wird es für Bill Cosby (79, "The Cosby Show" ) ernst: Am 5. Juni soll nun tatsächlich in Pittsburgh der Prozess wegen sexueller Nötigung gegen den Comedian beginnen, wie unter anderem "USA Today" berichtet. Allzu lange wird das Urteil dann wohl nicht auf sich warten lassen: Der zuständige Richter, Steven O'Neill, kündigte am Montag an, er erwarte, dass das Verfahren binnen zwei Wochen abgeschlossen sein wird.