München - Es ist einer dieser Fälle, sagt der zuständige Amtsrichter, über die man eigentlich nicht gerne urteilt. Weil sie eine Tragödie sind und das, was angeklagt ist, jedem passieren könnte. Am 3.11.2015 fuhr der Fahrer Horst S. (56) am Pasinger Bahnhof mit seinem Linienbus los, nur wenige Meter später bog er links in die Irmonherstraße ab. Christel S. (79), die dort gerade die Straße überquerte, sah er nicht und fuhr sie um. Die Rentnerin starb wenige Tage später im Krankenhaus.