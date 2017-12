Prozess in München Streit unter Schwestern: Spezl soll Auto zerkratzt haben

München - Ist Karl F. (65, Name geändert) einfach nur ins Kreuzfeuer eines Schwesternstreits geraten? Der Rentner wird beschuldigt, in Schwabing am Auto einer der Schwestern einen Lackschaden verursacht zu haben. Der gelernte Jurist bestreitet das vehement, legte gegen den entsprechenden Strafbefehl Einspruch ein. Am Freitag kam es zum Showdown am Amtsgericht.