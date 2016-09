Mehrfach beantragen sie, die Öffentlichkeit auszuschließen, mehrfach wird dem vom Oberlandesgericht stattgegeben. Sogar zwei kurze Absätze aus dem Anklagesatz werden hinter verschlossenen Türen verlesen. Ali R. soll das schützen. Für die Zuschauer ist es ein Training der Oberschenkelmuskulatur.

Die Verteidigung will das Verfassungsgericht hinzuziehen

Der Taxiunternehmer R. war, so der Generalbundesanwalt, in Berlin in der Salafistenszene. Seine Frau, Layla Z., mit der er nach islamischem Recht verheiratet ist, wollte in einem islamischen Land leben. Die Familie zog deshalb im Juni 2014 in den Libanon zu R.s Eltern. Den Schwiegereltern missfiel jedoch die Vollverschleierung der Frau und R.s Erscheinungsbild. Sie schickten die Familie zurück nach Berlin. Dort hielt es Layla Z. jedoch nur kurz, sie verschleppte die Kinder nach Rakka. R. reiste hinterher, kurz darauf schloss er sich dem IS an, so der Generalbundesanwalt. R. soll ein Waffentraining und eine Ideologieschulung absolviert haben. Zudem soll er an der Produktion von Sprengfallen beteiligt gewesen sein.

Im Oktober 2015 reiste er mit seinen Kindern zurück nach Deutschland. Gleich am Flughafen München wurde er festgenommen. Deshalb wird in München verhandelt – schleppend. Denn die Verteidigung beantragt gleich zu Beginn, das Verfahren auszusetzen. R. ist unter anderem wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt (Paragraf 89 a). Dieser sei aber verfassungswidrig, so die Verteidigung. Sie verlangen, das Bundesverfassungsgericht einzuschalten.