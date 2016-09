Laut Anklage hatte der damalige Soldat auf die 22-Jährige am Donauufer massiv mit einem scharfen Werkzeug eingeschlagen - sieben bis acht wuchtige Schläge. Der Schädel der Frau wurde zertrümmert. Die noch lebende aber bereits tödlich verletzte Frau soll er dann in das Wasser geworfen haben. Anastasia ertrank und mit ihr wurde das bereits lebensfähige ungeborene Kind getötet. Die Anklage lautet auf Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke sowie Schwangerschaftsabbruch.

Der Angeklagte ist nach Untersuchungen an dem toten Fötus nicht der Vater. "Trotzdem ein Motiv für die Tat herzustellen ist schon gewagt", betonte Gragert. Die Strategie werde daher auf einen Freispruch ausgerichtet. Die Anklageverlesung verfolgte der 25-Jährige ohne sichtbare Regung. In einer Jeans und einem grauen T-Shirt gekleidet starrte der gelernte Koch in Richtung Staatsanwalt. Laut Anklage trafen sich das Opfer und der Angeklagte am Abend des 28. November zu einer Aussprache am Donauufer in Ingolstadt. Die Frau hatte den Soldaten immer als Vater des ungeborenen Kindes bezeichnet und Pläne für eine gemeinsame Zukunft geschmiedet. Diese Absicht hatte der Soldat laut Staatsanwalt Jürgen Staudt aber nicht: "Der Angeklagte fasste daher den Plan, Anastasia und das ungeborene Kind zu töten, um sein bisheriges Leben weiter ungestört fortsetzen zu können."