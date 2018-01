Prozess in Hamburg Mit HIV: 29-Jähriger vergewaltigt 82-Jährige mehrfach

Der Angeklagte soll laut Anklage am 8. Juli über den Balkon in die Wohnung der 82-Jährigen eingedrungen sein und sie dort überfallen haben. Die Frau habe noch vergeblich versucht, die Balkontür zuzudrücken, sagte der Staatsanwalt am Dienstag. Der 29-Jährige habe die Frau jedoch zu Boden gestoßen und ihr den Mund zugehalten.