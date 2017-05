Prozess in Frankreich Oben-ohne-Fotos von Herzogin Kate könnten teuer werden

Prinz William und Herzogin Kate verbrachten im September 2012 einige Tage in der Provence in Frankreich, in einem Schloss, das dem Sohn von Prinzessin Margaret (1930-2002) gehört. Während Closer die halbnackte Kate abdruckte, erschienen in der regionalen Zeitung La Provence klassische Bikinifotos von Kate. Die Regionalzeitung soll 50.000 Euro Schadensersatz zahlen. Laut BBC soll das Urteil am 4. Juli fallen.