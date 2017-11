Prozess in Augsburg Doppelmord an Nachbarinnen: Urteil fällt heute

Die Staatsanwaltschaft hat auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Sollte die Strafkammer diese anordnen, könnte der Angeklagte nicht bereits nach 15 Jahren zur Bewährung aus der Haft entlassen werden. Der Deutsche müsste voraussichtlich mehr als 20 Jahre im Gefängnis bleiben.

Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf verschiedene DNA-Spuren an den Leichen, an Messern aus dem Besitz des Mannes sowie aus dem Auto, mit dem die Leichen offenbar weggeschafft worden sind. "Die DNA sagt für sich genommen gar nichts", sagte Verteidiger Walter Rubach dazu. Die beiden Anwälte des deutschen Staatsbürgers deuteten an, dass der 32-Jährige bei der Beseitigung der Leichen mitgewirkt haben könnte, ohne selbst der Mörder zu sein. Zudem stellten sie in den Raum, dass die Bluttat von mindestens zwei Tätern begangen sein müsste.

Die Ermittler hatten an dem Fundort der Toten auch einen Hausschlüssel des Angeklagten gefunden und einen Spaten, den der 32-Jährige zur Beseitigung der Opfer extra in einem Baumarkt gekauft haben soll. In den Tagen nach der Tat hatte eine unerkannte Person an mehreren Geldautomaten im Landkreis Augsburg und in Prag insgesamt 5.020 Euro von den Konten der einen Frau abgehoben. Kurz vor ihrem Tod muss die 50-Jährige dem Mörder noch ihre Geheimzahl verraten haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass es sich bei dem Geldabheber um den 32-Jährigen handelt.

