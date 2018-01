Sie und die anderen Opferanwälte sind davon überzeugt, dass der Angeklagte wusste, dass David S. mit der Waffe töten wollte. Hatte der Linkshänder doch eine sofort und schnell einsetzbare Waffe geordert - und hunderte Schuss Munition. Eine nicht funktionstüchtige MP hatte er abgelehnt.

Käufer und Verkäufer einte ihre rechtsextreme Gesinnung: "Der schwarze Humor des Angeklagten war nichts anderes als blanker Rassismus, blanke Fremdenfeindlichkeit und blanke Menschenfeindlichkeit", sagte Anwalt Nico Werning.

Staatsanwalt Florian Weinzierl hatte in seinem Plädoyer am vergangenen Mittwoch eine Gesamtstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten wegen illegalen Waffenhandels, fahrlässiger Tötung in neun Fällen sowie fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen gefordert. "Das sind nur acht Monate für jeden Toten!", sagte die aufgebrachte Mutter des ermordeten Can ( † 14) .

Für alle Hinterbliebenen der Mordopfer ist die Forderung des Staatanwalts zu niedrig. Cans Mutter kommentierte es mit den Worten: "Es beweist, dass Sie an der Seite des Angeklagten stehen."

"Werde erst Ruhe geben, bis ein gerechtes Urteil ergangen ist"

Sibel Leyla weiter: "Es gibt zwar ein Recht auf Rechtsprechung, aber kein Anrecht auf Gerechtigkeit. Ich werde erst Ruhe geben, bis ein gerechtes Urteil ergangen ist."

Nach Überzeugung der Opferanwälte sprechen viele Fakten für einen bedingten Vorsatz beziehungsweise dass Philipp K. die Morde billigend in Kauf genommen hat - auch ohne die belastenden Aussagen einer Familie, die Staatsanwalt Florian Weinzierl als "allesamt gelogen" weggewischt hatte.

So hatte der Angeklagte David S. drei Mal gefragt, was dieser mit der Waffe vorhabe. Der 18-Jährige hatte geantwortet, dass er "Kanaken abknallen" wollte - dies aber später zurückgenommen.

Philipp K. verkaufte sogar nach dem Massenmord am OEZ noch weiter Waffen. Rechtsanwalt Jochen Uher fasst das Motto des Angeklagten mit den Worten zusammen: „Was kümmert mich das Leid anderer Menschen, Hauptsache, der Umsatz stimmt!“



Rechtsanwalt Khubaib-Ali Mohammed forderte das Gericht auf, juristisches Neuland zu betreten und erstmals einen Waffenhändler wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen. Er verwies auf das "Raser-Urteil“: Berliner Richter hatten im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland zwei Raser, die einen tödlichen Unfall verursacht hatten, wegen Mordes verurteilt.

Es liege am Gericht, nun ein Urteil zu fällen, mit dem kein weiterer Schaden angerichtet wird: „Übernehmen Sie Verantwortung!“, appellierte er.

Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag gesprochen.

Alle Nachrichten aus München finden Sie hier