Die Schaupielerin und Komikerin soll vor Gericht erste Erfolge vorweisen können. Am Montag (5. Juni) sagte Kollege Hugh Sheridan aus und bestätigte, dass durch negative Berichterstattung Rollenangebote ausblieben. "Rebel hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ihre Karriere nach diesen Artikeln schleppender wurde - und dem stimme ich zu", so Sheridan. "Wenn Artikel über dich geschrieben werden, in denen steht, dass du lügst, dann wollen die Leute nicht mit dir arbeiten - nicht wenn, sie ein lupenreines Produkt haben wollen."