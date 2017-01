Übergriffe des Sex-Täters wurden immer schlimmer

Die Übergriffe auf die Großnichte begannen in den Pfingstferien 2015. Bei einem Spaziergang während des Familienurlaubs in Italien griff Peter R. der 12-Jährigen mehrmals an den Po, um sich zu erregen. In der Folgezeit bis Silvester 2015 wurden die Übergriffe des Sex-Täters immer schlimmer. Der 56-Jährige soll den Schambereich seines zwölfjährigen Opfers angefasst und dabei auch wiederholt mit dem Finger in das Mädchen eingedrungen sein.