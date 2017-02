Der 58-Jährige hatte eine Reisetasche mit Klamotten dabei. Er wusste, dass er nicht mehr so bald nach Hause zu seiner Frau zurückkehren würde. Nicht wenn er erzählen würde, was ihn so bedrückte, nicht wenn er den Beamten berichten würde, dass er seine Position als Pflegehelfer in dem evangelischen Alten- und Pflegeheim dazu ausgenutzt hatte, um wehrlose alte Frauen sexuell zu missbrauchen und zu vergewaltigen.