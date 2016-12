Prozess am Landgericht Münchner Mietautos nach Breslau verschoben

Klägerin fordert Zehntausende Euro für Tod der Mutter (95): Ist das Pflegeheim schuld?

Aber beim vierten Mal wurde Piotr K. nach der Übergabe zurückbeordert. Er solle das Auto selber nach Breslau fahren, wurde ihm von seinen Komplizen gesagt. Das ging prompt schief. Bei Bayreuth geriet der Schieber in eine Kontrolle.

Geständnis bewahrte den Angeklagten nicht vor Haft

Zwar war große kriminelle Energie für den Bandenbetrug nötig gewesen. Piotr K. ist aber nur ein kleines Teil „im großen kriminellen Ganzen“, plädiert Ankläger Johannes Rochner.

Das Geständnis, das über das hinausging, was die Ermittler schon wussten, wird dem 37-Jährigen von Amtsrichter Vincent Mayr hoch angerechnet. Zwei Jahre sechs Monate muss Piotr K. trotzdem in den Knast. In Handschellen verlässt er den Gerichtssaal. So wie er gekommen war.