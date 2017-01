Melanie K. (26, Name geändert) erhebt sich aus dem Zeugenstuhl und geht langsam vor zur Richterbank. Dort präsentiert sie den Richtern ihre Narbe an der Hand. Die ist ganz offenbar echt. Doch stammt die Verletzung tatsächlich von Thomas D. (29) wie es in der Anklage steht? Die Krankenschwester behauptet, dass ihr ihr ehemaliger Freund mit einem Teppichmesser einen Schnitt verpasst hat. Und das sei nur einer von 13 Angriffen, die sie während der kurzen Beziehung zu dem Mann zu erdulden hatte.