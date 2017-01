Ob das für die Belegschaft der Goldstube ein Trost sein wird? Für den Ladenbesitzer Marco H. und seinen Sohn Moritz war es innerhalb von zwei Jahren bereits der zweite Raubüberfall. Beim ersten Mal kamen die Räuber mit einem Vorschlaghammer, beim zweiten Mal mit einer echt wirkenden Spielzeugwaffe und einer Spalt-Axt in den kleinen Juwelier-Laden.

Vorbelasteter Mitangeklagter stimmt Deal zu

Doch wie schon im Juni 2014 bissen sich die Räuber die Zähne an den Juwelieren aus. Marco H. hatte sich nach dem letzten Überfall einen Gasrevolver besorgt und feuerte auf die Räuber. Die flohen. Lediglich eine wertvolle Uhr (28 100 Euro) soll ein dritter Komplize mitgenommen haben.

Der mitangeklagte Aleksandar C. (35) soll einen weiteren Raubüberfall in Hamburg auf dem Kerbholz haben. Dort erbeutete er gemeinsam mit einem Unbekannten am 1. Dezember 2015 Goldschmuck im Wert von fast 200 000 Euro.

Der 35-Jährige akzeptiert den Deal und wird nach seinem Geständnis etwa neuneinhalb Jahre in Haft gehen. Der Prozess wird fortgesetzt.