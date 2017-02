Terrorgeschichten, Bombenpläne, IS-Zeichen: Der Angeklagte wollte sich wichtig machen

Genauso wie den Vorwurf, dass er gefährliche Bombenbaupläne im Netz verschickt hat. Ein LKA-Gutachten kommt zu dem Schluss, dass sich diese Pläne durchaus zumindest teilweise zum Bau echter Bomben eigneten.

Auch den dritten Vorwurf der Anklage streitet der wegen Computerbetrugs vorbestrafte Mann nicht ab. Am 20. September 2015 hatte Jan H. auf seinem Twitter-Kanal unter Pseudonym ein Kennzeichen des verboteten Islamischen Staates (IS) veröffentlicht.

Auf Nachfrage erklärt der 32-Jährige, dass er mit dem IS eigentlich "nichts am Hut" habe. Auch die Ermittler konnten keine extremistischen Neigungen des Angeklagten feststellen. Jan H. wollte sich wichtig machen. Und nutzte dafür die Angst seiner Mitmenschen vor dem islamistischen Terror. "Es tut mir leid", sagt Jan H. in seinem letzen Wort.

Am Ende hält Amtsrichter Sebastian Schmitt ein Jahr Haft für die angemessene Strafe. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft findet der Richter, dass in diesem Fall die Strafe noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Was den äußerst nervös wirkenden Mann auf der Anklagebank sichtlich freut. Jan H. verlässt den Saal ohne Handschellen.