Prozess am Landgerich Wurde Kunstsammler um vier Millionen betrogen?

Doch der Wert der Bilder ist durchaus umstritten. Verschiedene Gutachten kommen bei der Schätzung zu verschiedenen Ergebnissen.

Mit einem Trick fädelte der Auktionator das Geschäft ein

Laut Anklage soll Karl R. das Geschäft mit einer geschickt platzierten Zeitungsanzeige eingefädelt haben. Der Kunstsammler las die Anzeige, sprach den Kunstexperten seines Vertrauens, Karl R. nämlich, darauf an und R. riet dem Sammler auf die Anzeige zu reagieren. Der 43-Jährige verschwieg, dass er die Anzeige selbst in Auftrag gegeben hatte.

Paul C. berichtet im Zeugenstand, dass sein Sohn misstrauisch wurde und Nachforschungen anstellte. Als dieser herausfand, dass Karl R. seinem Vater Bilder einer anderen Sammlung zu stark überhöhten Preisen verkaufen wollte, kam der Stein ins Rollen. Paul C. strengte zunächst eine Zivilklage an, verlor aber. „Mein Vertrauen war futsch“, sagt der Unternehmer. Karl R. sollte eigentlich Kurator in seinem geplanten Museum werden: „Das war mehr als enttäuschend.“ Der Prozess wird fortgesetzt.