Es ist schon die zweite Niederlage vor Gericht für die Viehhalterin

Dem widersprachen Christine S. und ihr Anwalt. Dass der Unterstand so baufällig sei, dass sich die Tiere verletzen könnten, sei "reine Spekulation". Verletzt habe sich jedenfalls noch kein Tier. Auf der Weide gibt es zudem einen Bach, den die Herdenbesitzerin an einer Stelle für die Bullen gut zugänglich gemacht habe. Für ausreichend Wasser sei also gesorgt gewesen.

Tatsächlich fand Amtsrichter Gerhard Simon, dass Christine S. nicht nachzuweisen sei, dass die Tiere nicht ausreichend zu trinken hatten. Den Unterstand aber hielt auch der Amtsrichter wie die Staatsanwaltschaft für nicht ausreichend für die Zebus. Er verdonnerte Christine S. deswegen zu einer Geldstrafe von 700 Euro.

Es war nicht die erste juristische Niederlage für die Viehhalterin. Sie war gemeinsam mit ihrer Tochter Marie-Sophie (24) vor dem Verwaltungsgericht gegen die Auflösung ihrer Herde vorgegangen – und im Juli des vergangene Jahres damit gescheitert. Das Veterinäramt hatte unter anderem Mängel bei dem Schutz vor Kälte und bei der Ernährung kritisiert und die Auflösung der Herde verfügt.