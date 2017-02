Provokation in Hitlers Geburtsstadt Bilder: Hier marschiert "Harald Hitler" durch Braunau

Bereits in den vergangenen Tagen gab es in Braunau immer wieder "Hitler-Sichtungen": Zeugen berichteten von einem Mann mit Hitler-Aussehen (allerdings in Tracht statt in eine braune Uniform gekleidet), der in der örtlichen Buchhandlung in Büchern und Zeitschriften über den Zweiten Weltkrieg blätterte oder mit Touristen vor Hitlers Geburtshaus für Fotos posierte. Und wenn er im Wirtshaus etwas trinken wollte, bestellte er explizit ein "österreichisches Mineralwasser".