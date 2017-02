München - "Ganz ehrlich", sagt Roland Hefter, "ich pack' das nicht, dass Donald Trump im Moment der mächtigste Mensch der Welt ist." In einer Video-Botschaft wendet er sich deshalb an die Bewohner Bayerns - und fordert sie auf, je einen Euro zu spenden. Mehr ist natürlich auch gern gesehen, keine Frage. Der Sinn der Aktion: 1,5 Millionen Euro will Hefter bis zum 20. April sammeln und diese dann dem US-Präsidenten anbieten - im Gegenzug für dessen Rücktritt. Denn diese Summe würde Trump in den kommenden vier Jahren als US-Präsident zustehen. Auch, wenn dieser ohnehin bereits verkündet hat, auf die Bezahlung verzichten zu wollen.