Model und Schauspielerin Kate Upton kritisierte eine Protestaktion am ersten Spieltag der NFL - und kassierte dafür einen handfesten Shitstorm.

Da versteht Kate Upton (24) keinen Spaß! Auf ihrer Facebook-Seite kritisierte die US-Schönheit eine Protestaktion am ersten Spieltag der NFL. Einige Spieler der Miami Dolphins hatten sich während der Nationalhymne aus Protest hingekniet, statt wie üblich zu stehen. Damit wollten sie ein Zeichen gegen die soziale Ungerechtigkeit und den Umgang mit Afroamerikanern in den USA setzen. "Während der Nationalhymne zu sitzen oder zu knien ist eine Schande für diejenigen, die unserem Land gedient haben und derzeit dienen." Das an einem 11. September zu tun, sei noch schrecklicher, wetterte Upton.