Protest im Stadtrat Nach der Neuwahl: Migrationsbeirat vor dem Aus?

Nach der am Sonntag gewählten Besetzung gehören dem Migrationsbeirat künftig 14 Vertreter an, deren Listen dem rechten Spektrum in der Türkei zugeordnet werden. Über die ultranationalistische "Initiative Ay Yildiz" ziehen fünf Beiräte ein – angeführt von Eyyup Tanriverdi, dessen Münchner Verein "Bizim Ocak" vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Verein ist laut der Fachinformationsstelle gegen Rechtsextremismus Teil der rechtsextremen "Ülkücü-Bewegung", deren Mitglieder (die sogenannten "Graue Wölfe") als gewaltbereit geführt werden.

Ebenfalls ins Gremium geschafft hat es Levent Ekiz – über die als problematisch eingestuften "Neuen Europäer". Ekiz betreibt ein Kulturcafé in Neuaubing. Dort haben sich laut Fachstelle am Wahlabend türkische Kandidaten, darunter auch Ultranationalisten, zu einer Besprechung getroffen. Auch Tanriverdi war dort.

Erdogan-Anhänger unter den Beiräten

Besorgniserregend für die Stadträte ist auch, dass acht Beiräte über die neue "Atlas"-Liste einziehen, in der sich viele Anhänger des umstrittenen türkischen Präsidenten Erdogan und dessen Partei AKP versammeln. Darunter Ender Beyhan-Bilgin, die für die SPD im Bezirksausschuss Obergiesing sitzt, allerdings auch schon zwei Mal bei den Parlamentswahlen in der Türkei als Auslandstürkin für Erdogans AKP angetreten war.

"Dazu stehe ich", sagt sie gegenüber der AZ, "weil ich Vieles für gut empfinde, was in der Türkei passiert." Zur Frage, wie sie zur Verhaftung von Journalisten in der Türkei stehe, sagt sie: "Ich vertraue der türkischen Justiz." Eine Einstellung, die ihr SPD-Kollege Christian Müller so kommentiert: "Wer solchen Schwachsinn von sich gibt, bezogen auf aktuelle Ereignisse in der Türkei, der disqualifiziert sich selbst." Daran ändere auch Beyhan-Bilgins Zusatz nichts, sie wolle "hier ja nicht türkische Politik machen, sondern Politik für alle Migranten in München".

Am 8. Februar soll das endgültige Wahlergebnis feststehen, am 17. März will der neue Beirat dann seinen Vorstand wählen. Es wird vermutlich der letzte sein.