Eines Tages wacht Thomas (Dylan O'Brien) in einem Aufzug auf, ohne sich an sein bisheriges Leben erinnern zu können. Eine Gruppe von Jugendlichen empfängt ihn - wie er können sie sich alle nicht daran erinnern, wer sie sind. Thomas stellt fest, dass sie sich in einem lebensbedrohlichen Labyrinth befinden, dessen Wände sich verschieben, und in dem gefährliche Kreaturen lauern. Gemeinsam versuchen sie, aus dem Irrgarten zu fliehen.

20:15 Uhr, kabel eins: Restaurants am Limit - Alles auf eine Karte, Dokusoap

Existenzkampf am Herd: Den Traum vom eigenen Lokal haben viele. Erfolgreich umsetzen können ihn nur Wenige. "Restaurants am Limit" begleitet Gastwirte, die für ihren Erfolg alles tun und sich auch von Hindernissen nicht aufhalten lassen. Familie Schilling zum Beispiel - in deren Burger-Restaurant "Speicher No. 1" in Hoyerswerda dreht sich das Personalkarussell. Und trotz verkleinerter Mannschaft wollen die Schillings ein Großevent stemmen... Bei Galt Burghardt in Norden steht dagegen die Eröffnung seines neuen Restaurants, der "Funkenpuste" an. Aber am Eröffnungstag will nichts so richtig gelingen.