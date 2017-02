ProSieben greift tief in die Tasche "Global Gladiators": Bricht Pietro Lombardi einen Gagen-Rekord?

Sage noch einer, Pietro Lombardi (24, "Call My Name" ) habe mit der Trennung von seiner Sarah die erfolgreichsten Tage hinter sich. In monetärer Sicht scheint das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Denn dass Lombardi im Frühjahr als einer der Teilnehmer bei ProSiebens neuer Promi-Show "Global Gladiators" mitmischen wird, das ist dem Sender offenbar eine wirklich satte Gage wert - eine Rekordgage für Sendungen dieser Art. Das berichtet zumindest "bild.de".