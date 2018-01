"Promis ungeschminkt" bei RTL Jürgen Milski im Bett mit Jenny Elvers

Nach der Pilotfolge mit Erotikmodel Micaela Schäfer (34) haben Entertainer Jürgen Milski (54, "Du bist es vielleicht") und sein Team den nächsten Promi mitten in der Nacht aufgespürt und aus dem Bett geklingelt. Diesmal ist es Schauspielerin Jenny Elvers (45, "Männerpension") und auch mit ihr landet er im Bett. Zu sehen ist das in der nächsten Ausgabe von "Promis ungeschminkt" (13.1., 19:05 Uhr, in "Explosiv Weekend", RTL).