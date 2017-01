Weißwurstparty in Kitzbühel Schwarzenegger und Co.: Starrummel beim Hahnenkamm-Rennen

Kitzbühel im Ausnahmezustand: Auch in diesem Jahr tummelten sich während der berühmten Hahnenkamm-Abfahrt am Samstagmittag neben den Ausnahmesportlern auch jede Menge Prominenz in den österreichischen Alpen. Allen voran stahl Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (69, "The Last Stand" ) den Profi-Skifahrern die Show. Die "Steirische Eiche" ließ es sich auch 2017 nicht nehmen, auf der Ehrentribüne dem Spektakel beizuwohnen. Nach dem Event traf sich der 69-jährige Ex-Governor von Kalifornien noch mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern (51, SPÖ) auf ein Pläuschchen.