Promis beim Protestmarsch Madonna gegen Trump: "Die Revolution startet hier"

Mehr als 500.000 Menschen sollen US-Medienberichten zufolge am "Women's March on Washington" teilgenommen haben. Die Mission der Veranstaltung, die an Donald Trumps erstem vollen Arbeitstag als US-Präsident stattfand: eine klare Botschaft an die neue Regierung schicken, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Mit dabei waren auch zahlreiche prominente Frauen.