Die Gerüchte sind also wahr: Auch Schlagersängerin Vanessa Mai (24, "Für dich" ) wird bei der Jubiläumsstaffel von "Let's Dance" das Tanzbein schwingen. Das gab RTL jetzt bekannt. Damit bleibt Mai dem Sender weiterhin treu. Schließlich saß sie im vergangenen Jahr bereits an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Ihren Platz hat in der aktuellen Staffel Youtube-Star Shirin David eingenommen.