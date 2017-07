1. Shanghai

Mit dem Lufthansa-Sonderflug LH 726 brechen die Bayern am späten Sonntagabend Richtung China auf. Elf Stunden Flugzeit waren für den Flug nach Shanghai (übersetzt: "Stadt über dem Meer") angegeben, in der ostchinesischen Metropole (23 Millionen Einwohner) hat es aktuell 37 Grad.

Ein hochklassiges Testspiel tragen die Bayern in Shanghai aus – am 19. Juli gegen den FC Arsenal (19:15 Uhr Ortszeit, alle Spiele live bei Sport1). Daneben gibt es einige Trainingseinheiten und Marketingtermine. "Jeder will bei so einer Tour auch für sich profitieren. Darum werden die Spieler in Aktionen unserer Partner vor Ort eingebunden", sagt Jörg Wacker, Bayern-Vorstand für Internationalisierung.

Laut Wacker gibt es in China mehr als 130 Millionen Bayern-Sympathisanten, im Rest von Asien seien es "nochmals fast 200 Millionen Sympathisanten on top". Ein riesiges Potenzial also.

Die Bayern-Stars haben den PR-Hintergrund der Reise verinnerlicht. Thomas Müllers Webseite gibt es jetzt auch in Chinesisch. "Ich bekomme jede Woche eine enorme Anzahl von Fanbriefen aus China. Als kleines Dankeschön für meine chinesischen Fans habe ich deshalb meine Homepage jetzt in ihre Sprache übersetzen lassen", sagte der Weltmeister.

2. Shenzhen

Nach vier Tagen in Shanghai geht es am 21. Juli weiter Richtung Süden, nach Shenzhen, eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Hier haben die Bayern eine Fußballschule eröffnet. Um bald den ersten chinesischen Topstar zu finden? "Das wäre mit Blick auf die Vermarktung für jeden Fußball-Klub in Europa ein Traum", sagte Wacker.

In Shenzhen absolvieren die Bayern eine Trainingseinheit, Marketingtermine und treffen dann im zweiten Test auf den AC Mailand (22. Juli, 17.30 Uhr). Am 23. Juli geht’s schon weiter nach Singapur.

3. Singapur

Etwa vier Stunden beträgt die Flugzeit in den Stadtstaat, einen der reichsten Orte der Welt. Und einen der strengsten. Wer in Singapur Tauben füttert, Kaugummi verkauft oder an unerlaubten Stellen die Straßenseite wechselt, muss mit hohen Bußgeldern bis hin zu Gefängnisstrafen rechnen. Aufpassen, liebe Bayern!

Sportlich gibt es zwei Höhepunkte: die Partien gegen den FC Chelsea (25. Juli, 19.30 Uhr) und zwei Tage später gegen Inter Mailand (19.30 Uhr). Anschließend geht’s zurück nach München. Zwölf Tage Asien, zwölf Tage Stress.

