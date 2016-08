Krätz war 2014 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Millionen Euro vom Landgericht München zu 22 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 570.000 Euro verurteilt. Daraufhin entzog die Stadt dem Wirt die Konzession für sein Oktoberfestzelt Hippodrom sowie für seine Innenstadt-Gaststätte Andechser am Dom und erteilte das Betätigungsverbot. Steuerfahnder hatten Krätz nachgewiesen, dass die 1,1 Millionen Euro überwiegend an der Champagnerbar des Hippodroms sowie auf der Freischankfläche des Andechser am Dom hinterzogen wurden.