Promi-Umfrage So feiern die Stars Silvester

Auch Robin Schulz (29) kommt nicht zur Ruhe, er hat einen Gig in Miami. "Im W Hotel wird es eine spezielle Silvester Party geben. Ich habe bereits letztes Jahr an Silvester in Miami aufgelegt, das wird sicherlich wieder eine große Party", freut sich der DJ.

"Familiär und klein"

Schauspielerin Christiane Paul (42) feiert dagegen "eher familiär und klein". Genauso wie Produzent Oliver Berben (45). Früher sei das noch anders gewesen, "aber jetzt bin ich ein bisschen ruhiger geworden".

Als richtiger Silvestermuffel entpuppt sich Schauspieler Simon Schwarz (45). "Ich bin kein Silvester-Typ. Ich komme mit diesem Besäufnis nicht so gut zurecht. An Silvester sind aber die meisten betrunken und wenn du dann nüchtern bist, sind die Gespräche nicht mehr so anregend. Insofern ist Silvester meistens relativ langweilig für mich."