Hot Spots

Kitzbühel: Natürlich, wie bereits erwähnt, der „Stanglwirt“. Ein Dauerbrenner sind auch die „Sonnbergstuben“: ein schick-gemütlicher Berggasthof, wo Wirtin Rosi Schipflinger für ihre Gäste jodelt und Gitarre spielt. Hier gilt: Sehen und gesehen werden. Seit dieser Saison ist es auch ein Treff für die Jüngeren – dank DJ-Beschallung auf der Terrasse und „Street Food“ wie Burgern auf der Speisekarte. Prominente Skihasen treffen sich zum Einkehrschwung auf der „Sonnbühel“. Zum Feiern pilgert der Nachwuchs-Jet Set seit Jahren ins „Take Five“ und ordert dort Wodka und Red Bull gleich literweise. Ebenfalls ein Klassiker: Im Hotel „Zur Tenne“ im Herzen der Gamsstadt trifft man sich zum Mittag- oder Abendessen oder auch auf einen Kaffee nach dem Shoppen. Hotels mit 5 Sterne-Wohlfühlfaktor: Das „Arosa“, der „Kitzhof“ und das „Grand Tirolia“.

St. Moritz: Die Dreh- und Angelscheibe ist nach wie vor das berühmte Hotel „Badrutt’s Palace“ (den Turm bewohnte einst Gunter Sachs). Den Einkehrschwung macht die Society bevorzugt in der Paradiso-Hütte. Zum Feiern geht’s abends in den Dracula-Club von Rolf Sachs. In vielen Locations gilt: Members only!

Pflicht-Events für die Society

Kitzbühel: Silvester in Kitz ist für viele VIPs natürlich Pflicht. Am sechsten Januar, am Dreikönigstag, lädt Franz Beckenbauer Freunde und Familie zum traditionellen Karpfenessen ein. Groß- und zugleich Pflichtveranstaltung des Jahres ist und bleibt natürlich das Hahnenkammrennen (15. - 22. Januar). An diesen Januar-Tagen lässt es die Society ordentlich krachen, egal ob am Freitagabend vor dem Abfahrtsrennen bei der oft als „legendär“ bezeichneten Weißwurstparty im Stanglwirt oder tagsüber im VIP-Zelt im Zielgebiet der Streif.

St. Moritz: Beim „Polo on Snow“-Spektakel (27. - 29. Januar) geht’s um Pferdesport und vor allem ums Sehen und Gesehen werden. Die St. Moritz-Society feiert am Liebsten unter sich: Im „Dracula“-Club, dem Privatklub in der Chesa Veglia oder bei der Party im eigenen Chalet. Fleißig gespendet wird jedes Jahr bei der Charity-Gala des Sheba Medical Centers im Hotel „Carlton“ im Februar. Motto: „A Hot Party in the Snow!“

Dresscode

Was trägt man? In beiden Orten gilt: Schick, edel und teuer. In Kitzbühel macht man mit Tracht nichts verkehrt. Am Abend führen die Damen in beiden Orten auch bei Minusgraden gerne die High Heels und das Glitzerkleid aus. In St. Moritz kann man sich auch vor Ort in den zahlreichen Designer-Boutiquen mit einem passenden Outfit eindecken. Die Kunstpelz-Welle ist bislang aber weder nach St. Moritz noch nach Kitzbühel geschwappt. Andrea Vodermayr