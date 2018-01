Promi Shopping Queen, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: Der Kaufhaus Cop 2, Actionkomödie

Nach vielen Jahren als Kaufhaus-Wachmann gönnt Paul Blart (Kevin James) sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya (Raini Rodriguez) in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gutaussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane (David Henrie) und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent gerät, der plant, verschiedene Hotels und Casinos in der Stadt auszurauben, zieht Paul alle Register und zeigt erneut, wozu ein Kaufhaus-Cop fähig ist.

20:15 Uhr, sixx: Save the Last Dance, Drama

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Sara (Julia Stiles) zu ihrem Vater nach Chicago. Damit beginnt für sie ein ganz neues Leben. Nicht nur, dass sie alte Freundschaften aufgeben muss, an der neuen Schule kann sie sich nur schwer einleben. Einzig Derek (Sean Patrick Thomas) nimmt sich ihrer an. Doch ihre Freundschaft steht unter einem schlechten Stern: Dereks Ex-Freundin Nikki (Bianca Lawson) giftet gegen Sara, und auch sein Freund Malakai (Fredro Starr) will ihm die Beziehung ausreden. Doch in ihrer gemeinsamen Liebe zum Tanz finden die beiden Halt.

22:50 Uhr, Sat.1: Rush Hour 2, Actionkomödie

Eigentlich wollte Detective James Carter (Chris Tucker) in Hongkong nur seinen Freund und Partner Chief Inspektor Lee (Jackie Chan) besuchen. Doch der Urlaub verläuft anders als geplant: Als ein chinesischer Gangsterboss getötet wird, verfolgen Carter und Lee die Spur der Täter von Hongkong bis nach Los Angeles. Dort sehen sie sich mit einem brutalen Geldfälscherring konfrontiert. Die beiden geben aber nicht auf und stolpern über 100 Millionen Dollar Falschgeld - doch damit fängt das Schlammassel erst richtig an.