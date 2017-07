Promi-Gast: "Atemberaubend" Hochzeit in Idaho: Julianne Hough und Brooks Laich haben "Ja" gesagt

Das Hochzeitswochenende begann demnach mit einem Abendessen am Donnerstag in einem Hotel. Am Freitag folgte ein Tag am See für die Hochzeitsgesellschaft. Bei der Trauung am Samstagabend trug die Braut dann ein elegantes maßgeschneidertes Kleid des US-Labels Marchesa. Alles soll mit vielen Rosen, Tulpen und wilden Gräsern verziert gewesen sein. "Es war uns sehr wichtig, dass unsere Zeremonie draußen stattfindet", sagte der Bräutigam dem Magazin. Denn Julianne und er seien "große Abenteurer und frei und wollten, dass es in der Natur stattfindet".