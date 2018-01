Promi-Bild des Tages Zwei Sport-Legenden in der Gondel

Da steigt Boris Becker (50, "Der Spieler") in seinem Winterurlaub nichtsahnend in die Gondel und wer setzt sich neben ihn? Die Box-Legende Vitali Klitschko (46, "Klitschko")! Klingt nach einem fast unmöglichen Vorfall, doch wie der neueste Instagram-Post des Tennis-Stars beweist, ist es wohl tatsächlich so passiert: "Was für ein Zufall... Sitze mit Vitali Klitschko zusammen auf dem Weg nach oben", kommentiert er ein Selfie, auf dem die beiden Sportler in die Kamera grinsen.