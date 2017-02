Promi-Bild des Tages Süße Valentinsgrüße an Guy Ritchie

Ewige Helden, Die Ketzerbraut, ... TV-Tipps am Dienstag

Bei "Ewige Helden" (VOX) treten acht Top-Sportler in Wettkämpfen gegeneinander an. "Die Ketzerbraut" (Sat.1) sinnt auf Rache an den Mördern ihrer Familie. Später feiern Joko und Klaas im "Circus Halligalli" (ProSieben) wieder das Showbusiness.