Promi-Bild des Tages Sitcom-Abschied: Sofia Vergara ist wehmütig

Friesland, Pfarrer Braun Das sind die Krimi-Tipps am Samstag

In "Friesland: Irrfeuer" (ZDF) wird eine Leiche in einem Scheiterhaufen gefunden. Pfarrer Braun (BR) ist einer "schwarzen Witwe" auf der Spur und in "Mord mit Aussicht" (rbb) hat es ein Unbekannter auf Keramikfiguren abgesehen.