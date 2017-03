Promi-Bild des Tages Martha Hunt hebt ab

"Victoria's Secret"-Model Martha Hunt (27) hat im aktuellen Musik-Clip für den Song "Paris" von The Chainsmokers mitgespielt und ist dafür wortwörtlich "abgehoben". In dem Video fliegt sie vom Himmel auf die Erde herab. Bei den Dreharbeiten sah das natürlich anders aus: An ein paar Seilen hing die hübsche Blondine von der Decke und ließ sich von einem Mitarbeiter Wind ins Gesicht blasen. Davon postete sie ein kurzes Video auf ihrem Instagram Account.