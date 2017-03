Für viele Frauen wäre es kein Kompliment, wenn es heißt, sie sähen aus wie ihre Mütter. Für Kim Kardashian ("Keeping Up With the Kardashians" ) offensichtlich schon. Die 36-Jährige postete jetzt ein Foto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem sie ihrer Mutter Kris Jenner (61) verblüffend ähnlich sieht.