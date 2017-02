"Wir lieben verregnete Tage", kommentierte die Hollywood-Schönheit den Schnappschuss. Und der kommt bei ihren Fans gut an. Positive Kommentare wie "Ihr seid so süß zusammen" häufen sich unter dem Bild, eine schreibt sogar: "Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hast du mir den Glauben an die Liebe wieder zurückgebracht." Wie vernarrt Kaley in ihren Karl ist, plauderte im Dezember ein Vertrauter des Paares im Interview mit E! News aus: "Er ist sehr beschäftigt und Kaley weiß nie, wann sie in der Stadt ist, weil sie überall da hingeht, wo er hingeht. Sie ist total verknallt."