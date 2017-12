Promi-Bild des Tages Ivanka Trump: Ihr persönliches Versteckspiel

IOC-Entscheidung "nicht fair" Putin will Russlands Sportlern Olympia-Start nicht verbieten

Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees hat in Russland viel Enttäuschung ausgelöst. Die Entscheidung sei nicht fair, sagt Wladimir Putin. Aber der Kremlchef will die russischen Sportler nicht an einer Olympia-Teilnahme hindern.