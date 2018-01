Bruce Springsteen (68) kann auf eine glorreiche Musikkarriere zurückblicken. Mit Hits wie "Born In The U.S.A." und "Streets of Philadelphia" feierte er in früheren Jahren einen Erfolg nach dem anderen. Mittlerweile ist es zwar etwas ruhiger um den Sänger geworden, das heißt aber noch lange nicht, dass er das Musiker-Dasein an den Nagel gehängt hat. Ganz im Gegenteil: Den 68-Jährigen hat es an den Broadway verschlagen, wo er mit seiner Ein-Mann-Show "Springsteen on Broadway" längst nicht nur Otto-Normalverbrauer unterhält. (Genießen Sie mit "Logan - The Wolverine" spannende Unterhaltung. Hier gibt es den Film mit Hugh Jackman zu kaufen!)