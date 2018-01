Promi-Bild des Tages Fergie in Begleitung zweier "Superhelden"

Allen Anschein nach entstand das nächtliche Foto am Set der amerikanischen TV-Show "The Four". Während Fergie den öffentlich ausgestrahlten Musikwettbewerb moderiert, sitzt der Rapper neben DJ Khaled (42), Chartstürmerin Meghan Trainor (24) und Musikproduzent Charlie Walk (51) in der Jury. Wie weitere Aufnahmen der Sängerin verraten, ist am gestrigen Freitag der "Bringe dein cooles Kind mit zur Arbeit"-Tag gewesen. Ihr Sohn Axl durfte also ganz offiziell einmal hinter die Kulissen des Showbusiness' blicken und während der musikalischen Auftritte begeistert im Publikum mittanzen.