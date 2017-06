Promi-Bild des Tages Bastian Schweinsteiger entdeckt Chicago

Seit Ende März ist Bastian Schweinsteiger (32) nun in Chicago, spielt dort für den Fußballclub Chicago Fire. Seine freie Zeit nutzt der 32-jährige Bayer nur zu gerne, um die drittgrößte Stadt der USA zu erkunden. Seine Eindrücke teilt er dabei immer wieder mit seinen knapp neun Millionen Followern auf Instagram. So zuletzt am Montag. Auf einem Selfie ist Schweinsteiger an einem Fluss vor der Skyline Chicagos zu sehen. Dazu schreibt er: "Es gibt so viele schöne Plätze hier in Chicago. Ständig bekomme ich neue Eindrücke dieser Stadt." (Die Biografie von Bastian Schweinsteiger können Sie hier bestellen)