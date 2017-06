Promi-Bild des Tages Barbara Meier trifft Schwarzenegger

"Danke Arnold, dass du so ein toller Gastgeber warst und meinen größten Respekt dafür, dass du 1,8 Millionen Dollar gesammelt hast", schrieb Meier unter das Erinnerungsfoto. Die Benefiz-Veranstaltung ist Kindern in Not gewidmet, die mit dem Geld zusätzliche Schulprogramme besuchen sollen, um bessere Chancen im Leben zu haben.