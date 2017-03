Promi-Bild des Tages Annemarie Carpendale nackt in New York

"Ein schöner Rücken kann auch entzücken" - und wie! Annemarie Carpendale (39) hat in New York die Hüllen fallen lassen. Auf ihrem neuesten Instagram-Post macht sie ihren Followern eine kleine Freude, indem sie nackt über New York blickt. Auf dem heißen Bild steht sie hüllenlos mit dem Rücken zur Kamera und schaut aus dem bodentiefen Fenster eines Hotels in den Sonnenaufgang der Mega-Metropole. Da kann man sich kaum entscheiden, wohin man zuerst schauen soll - auf die sexy Rückseite der Moderatorin oder auf die ins Morgenrot getauchte, atemberaubende Skyline New Yorks.