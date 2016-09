Köln - Tag zwei bei "Promi Big Brother" hatte es in sich. Während sich Erotik-Model Edona James und Fernsehsternchen Jessica Pazka am Vortag noch gegenseitig ihren Intimbereich zeigten, herrschte am Tag danach bereits dicke Luft unter den Kanalisation-Bewohnern. Der Grund: Edona James regte sich fürchterlich über den Körpergeruch ihrer Mitbewohner auf: "Die stinken wie weiß ich was. Mit denen rede ich nicht. Hätte ich das gewusst, dass ich mit solchen Plagen hier bin.“